Va’ dove ti porta il bus, le scuole di Grosseto protagoniste

Grosseto: Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è ormai giunto alla conclusione: il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, ha visto la partecipazione di ben 76 classi. A Grosseto hanno partecipato le classi VA dell’IC Grosseto 2 scuola A M. Vergari di Roselle, VA dell’IC Grosseto 5 scuola Fucini, IB e IE dell’IC Grosseto 3 scuola Ungaretti, IA-IB-IC-IF dell’IC Grosseto 4 scuola Dante Alighieri.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe, finalizzato ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l'immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe ha seguito con il supporto di operatori didattici qualificati.

Gli alunni della classe VA dell’IC Grosseto 2 scuola A M. Vergari di Roselle, - dopo che in aula è stato presentato loro il servizio urbano e l’organizzazione dell’azienda, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente – sono stati accompagnati dall’operatrice didattica sui bus, così da mettere in pratica le regole apprese, scoprendo i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare, salendo appunto su un autobus.

Gli alunni hanno mostrato grande serietà e attenzione ai dettagli, dimostrando un comportamento da veri cittadini esemplari sia in classe che durante l’uscita in bus sulla linea G4 che attraversa tutta la città e termina la sua corsa alla Stazione ferroviaria di Grosseto. Durante la sosta alla Stazione, gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare la statua del Buttero di Tolomeo Faccendi e di approfondire la conoscenza del contesto artistico locale. Questo momento di riflessione ha ulteriormente arricchito l’esperienza, sottolineando l’importanza della cultura e dell’arte del nostro territorio (in aula l’attività si era focalizzata anche su alcuni dei siti più significativi di Roselle, come il Tino di Moscona, i Ruderi di Roselle e le Terme Leopoldine di Grosseto.

I ragazzi poi nel terzo incontro si sono impegnati nella produzione di illustrazioni, accompagnate da brevi descrizioni, dei luoghi che hanno avuto modo di fotografare durante il tour in bus.

Così si è espressa l’insegnante Luisien Pieri: “Questo progetto è riuscito a far scoprire che ogni ragazza e ragazzo può muoversi con il bus per raggiungere luoghi di proprio interesse, in particolare per gli impegni extra-scolastici, e attraverso il suo utilizzo possono conoscere maggiormente la città di Grosseto aiutandoli ad essere più autonomi e sicuri. In più, gli alunni sono strati molto educati durante il tragitto anche nei confronti di chi saliva e scendeva”.

Il materiale prodotto dagli studenti, verrà poi utilizzato per la realizzazione delle mappe cartacee del servizio urbano di Grosseto: disegni e testi elaborati dai bambini saranno utilizzati, infatti, per decorare il retro delle mappe che saranno distribuite nella città.