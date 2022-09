USMIA incontra il Presidente della Provincia di Grosseto

Grosseto: Usmia Interforze con il Segretario Territoriale Esercito​ Davide BALISTRERI, il Vice Segretario​ Gianni Salvati​ e il Segretario con delega per i rapporti politici​ Matteo DI MARZO, hanno incontrato a Grosseto Francesco Limatola​ Presidente​ della Provincia. I referenti​ USMIA​ hanno rappresentato la necessità che anche in questa regione i militari delle forze armate, al pari delle forze dell’ordine, abbiano la possibilità di viaggiare sui mezzi regionali in modo gratuito. Questo anche al fine di andare incontro alla crescente richiesta di sicurezza sui mezzi pubblici. E’ stata affrontata la mancanza, in Toscana di bandi che possano facilitare l’acquisto di una prima casa per i militari, carenza che influisce sulla stabilizzazione delle famiglie in questa regione cosi affollata di militari.



In ultimo si è parlato di un aspetto importante per il personale,​ ​della possibilità, a livello regionale, di un riconoscimento di punteggi incrementale per l’accesso agli asili nido, parlando anche e soprattutto​ ​ dell’ opportunità di poter sfruttare alcune​ aree delle grandi​ caserme, che, con dei minimi investimenti, potrebbero diventare​ asili​ non solo per i figli degli appartenenti alle forze armate ma fruibili da​ tutta la cittadinanza. Il​ Presidente Limatola​ si è reso disponibile a valutare ogni possibile collaborazione e le istanze scaturite dall’odierno incontro, richiesto da USMIA, saranno sottoposte al Presidente della Regione.

L’impegno sindacale di USMIA continuerà in accordo con le altre realtà e amministrazioni del territorio con incontri già programmati nei prossimi mesi.