Usi civici, è possibile fare domanda per la tessera famiglia: ecco come e quando

La tessera consente l'esercizio della pesca in Laguna e l'acquisto del pesce a prezzo calmierato

Orbetello: Via libera alla presentazione delle domande per ottenere la tessera famiglia che, secondo il regolamento per l’esercizio dell’uso civico di pesca nella Laguna di Orbetello, consente l’esercizio del diritto di pesca e di acquisto. Per presentare la domanda, scaricabile sul sito del Comune c'è tempo fino alle 12,30 del 31 dicembre 2024.

«In applicazione del regolamento per l’esercizio dell’uso civico di pesca nella Laguna di Orbetello per l’esercizio del diritto di pesca e di acquisto – spiega l'amministrazione - il Comune potrà rilasciare a richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Orbetello apposite tessere famiglia. Le tessere famiglia potranno essere richieste da un solo componente di ciascuna famiglia anagrafica residente nel Comune di Orbetello, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 dicembre 2024, utilizzando l’apposito modulo che potrà essere ritirato presso l’ufficio URP sito in Orbetello, Piazza Plebiscito 1, o scaricabile dal sito internet del Comune di Orbetello www.comune.orbetello.gr.it»

Le richieste dovranno pervenire al protocollo esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta presso lo sportello del Protocollo in Piazza del Plebiscito n. 1, in orario

10,00-12,30 dal lunedì al venerdì e h 15,00-16,30 nei giorni di martedì e giovedì

- con PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comuneorbetello.it

«Non verranno prese in considerazione – chiarisce l'amministrazione -le domande trasmesse in forma diversa da quelle sopra descritte o pervenute successivamente alla data di scadenza. La Giunta Comunale determinerà, entro il mese di gennaio 2025 e comunque non appena in possesso dei dati necessari, il numero massimo delle tessere famiglia che potranno essere rilasciate, tenendo conto delle esigenze della popolazione e compatibilmente con quelle di tutela ambientale delle acque lagunari. Nel caso in cui il numero delle domande di tessere famiglia fosse superiore a quello stabilito, la Giunta Comunale determinerà i criteri di priorità nel rilascio delle tessere come previsto dal Regolamento».

La tessera famiglia consentirà:

- l’esercizio della libera pesca con canna sulla banchina di viale Mura di Levante, nell’area

appositamente delimitata, in giornate ed orari che saranno stabiliti dall’Amministrazione

Comunale, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e della fauna ittica della

Laguna di Orbetello e attenendosi scrupolosamente ai DPCM emessi;

- l’acquisto, presso il centro di vendita della Società Orbetello Pesca Lagunare di via G.

Leopardi in Orbetello, con giorni e orari che saranno stabiliti in accordo con la stessa

Società, di una quantità di pesce e ai prezzi che saranno fissati dalla Giunta

Comunale.

Il rilascio delle tessere famiglia 2025 avverrà al termine delle operazioni procedurali di

verifica, assegnazione e stampa con le seguenti modalità:

1. distribuzione diretta presso la sede comunale, per un periodo di 60 giorni a partire da

una data e con orari che saranno resi pubblici con avviso sul sito ufficiale del Comune;

2. invio a mezzo posta ordinaria all’indirizzo di residenza dei richiedenti, superato il

periodo di 60 giorni, per tutte le tessere non ritirate che non saranno più disponibili per

la consegna diretta.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito per motivazioni non

dipendenti dall’Ente stesso.

Si evidenzia inoltre che, qualora nella domanda presentata risultino membri non più

facenti parte dello stesso nucleo familiare, sarà rilasciato il contrassegno solo per i

membri facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Poiché le istanze saranno prodotte mediante autodichiarazione si informa che si procederà alla verifica della veridicità delle stesse, con accertamenti anche a campione, con conseguente esclusione di quelle riportanti dati non veritieri.