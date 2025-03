Usi civici, al via la distribuzione delle tessere famiglia: ecco le modalità per ritirarle

Orbetello: Parte venerdì 4 aprile la distribuzione delle tessere famiglia, che potranno essere ritirate direttamente negli uffici del Comune di Orbetello da tutti i cittadini residenti che ne hanno fatto richiesta.

«A partire da venerdì 4 aprile – spiegano dall'amministrazione comunale - i cittadini residenti che ne hanno fatto richiesta potranno procedere al ritiro delle tessere famiglia presso gli uffici comunali, in Piazza del Popolo n. 1 (di fronte diga), al piano terra. Il ritiro potrà avvenire esclusivamente nei giorni di mercoledì (dalle ore 9,00 alle ore 12,30) e venerdì (dalle ore 9,00 alle ore 12,30). Le tessere saranno disponibili presso la sede comunale per 60 giorni, con termine ultimo fissato per venerdì 30 maggio 2025».

Chi ritira dovrà mostrare un documento di identità in corso di validità e il ritiro per conto terzi dovrà avvenire con delega e fotocopia del documento del delegante: «Dopo il 30 maggio – prosegue l'amministrazione - si procederà all’invio, a mezzo posta ordinaria all’indirizzo di residenza dei richiedenti, di tutte le tessere non ritirate che non saranno più disponibili per la consegna diretta».

La tessera famiglia dà diritto, fino al 31 dicembre 2025, all’acquisto a prezzo agevolato, pari al 50% del prezzo di mercato, di pesce presso il punto vendita della società Orbetello Pesca Lagunare, sito in via G. Leopardi, fino ad esaurimento del corrispettivo annuo indicato nella tessera stessa. Analogamente e per lo stesso periodo di tempo, la tessera garantirà la possibilità di esercizio di libera pesca con canna dietro rilascio di apposito permesso da parte della medesima società Orbetello Pesca Lagunare, specificando che esso equivale al ritiro di una quantità di pesce pari a 1/12 del credito corrispettivo indicato nella tessera anche nel caso in cui il pescato dovesse risultare inferiore.