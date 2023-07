Sport Us Grosseto tutto il programma ritiro e amichevoli 21 luglio 2023

21 luglio 2023 133

133 Stampa

Redazione

Grosseto: Da lunedì 24 luglio a domenica 30 luglio la squadra US Grosseto sarà in ritiro presso il centro sportivo di Roselle ed effettuerà le sedute di allenamento presso lo stadio Zecchini. Dal 31 luglio al 13 agosto la squadra soggiornerà ad Abbadia San Salvatore, presso l’hotel La Bocca di Bacco.

Questo il programma ufficiale delle amichevoli e/o allenamenti congiunti: Martedì 1 Agosto alle ore 20.45 allo stadio Zecchini di Grosseto vs. Fiorentina Sabato 5 Agosto ore 17.00 stadio Campolmi di Abbadia San Salvatore vs. Figline Martedì 8 Agosto ore 18.00 stadio Campolmi di Abbadia San Salvatore vs. Amiata Giovedi 10 Agosto ore 17.00 stadio Campolmi di Abbadia San Salvatore vs. Orvietana Domenica 13 Agosto ore 18.00 al Viola Park vs Fiorentina Primavera

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Us Grosseto tutto il programma ritiro e amichevoli Us Grosseto tutto il programma ritiro e amichevoli 2023-07-21T17:30:00+02:00 151 it Us Grosseto tutto il programma ritiro e amichevoli PT1M /media/images/lamioni-vetrini-grosseto-2023.jpg /media/images/lamioni-vetrini-grosseto-2023.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 21 Jul 2023 17:30:00 GMT