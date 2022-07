Sport Us Grosseto, tutta la rosa a disposizione di mister Silva 24 luglio 2022

24 luglio 2022 119

119

Redazione Grosseto: Tutta la rosa a disposizione di mister Massimo Silva. US. GROSSETO ROSA SQUADRA 2022/2023 Stefan Bajic Difensore Iacopo Battistoni Centrocampista Fabrizio Bramati Centrocampista Andrea Columbu Attaccante Stefano Crivellaro Difensore Francesco Di Bonito Portiere Daniele Lazzeri Portiere Matteo Luzzetti Difensore Gianvincenzo Martino Centrocampista Simone Morelli Centrocampista Federico Panza Difensore Denis Plitko Portiere Niccolò Rotondo Attaccante Mattia Scognamiglio Difensore Manuel Tiberi Centrocampista Andrea Tripicchio Attaccante Jacopo Veronesi Difensore Andrea De Vito Difensore Daniele Frabotta Difensore Federico Scaffidi Attaccante Krieger Santiago Attaccante Staff Tecnico Massimo Silva Allenatore Pino Murgia Allenatore in 2^ Vincenzo Rodia Match Analist Gilberto Vallesi Preparatore Portieri Massimo Angelucci Medico Luigi Belardinelli Fisioterapista Matteo Faenzi Team Manager

