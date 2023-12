Sport Us Grosseto: Si chiude in bellezza il 2023. Il punto della situazione con il DG Filippo Vetrini 30 dicembre 2023

30 dicembre 2023 82

82 Stampa

Redazione

Grosseto: Si chiude in bellezza l'anno 2023 per l'Us Grosseto nel campionato di serie D. Ascoltiamo il punto della situazione del Direttore Generale Filippo Vetrini nella conferenza stampa di fine anno. Fonte: Us Grosseto 1912: Conferenza Stampa DG Filippo Vetrini, Us Grosseto 1912 Guarda il video: Si chiude in bellezza il 2023 per l'Us Grosseto. Conferenza stampa del DG Filippo Vetrini - Fonte Us Grosseto 1912 Si chiude in bellezza il 2023 per l'Us Grosseto. Conferenza stampa del DG Filippo Vetrini - Fonte Us Grosseto 1912 Seguici



