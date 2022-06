Us Grosseto, scuola calcio: sabato 2 luglio open day

Al centro sportivo di Roselle una giornata di prova aperta a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni



Roselle: L’Us Grosseto 1912 organizza per sabato 2 luglio, dalle 17.30 alle 19.30, una giornata di prova per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni che hanno voglia di giocare a pallone. L’open day si svolgerà sui campi del centro sportivo di Roselle e servirà, oltre a far provare i bambini, a formare le future formazioni del settore giovanile biancorosso per la stagione 2022-23.

Per info sulla giornata e sulla scuola calcio è possibile scrivere a segreteria@usgrossetocalcio.com oppure telefonare al numero 0564.1768327.