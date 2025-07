Sport US Grosseto, prosegue il ritiro ad Abbadia San Salvatore 29 luglio 2025

29 luglio 2025 126

Franco Ferretti

Intensità e concentrazione nelle prime sedute agli ordini di mister Indiani Abbadia San Salvatore: Prosegue nel suggestivo scenario dell’Amiata il ritiro estivo dell’US Grosseto 1912, che sta preparando con entusiasmo e determinazione la stagione sportiva 2025/2026. Nella seconda giornata di allenamenti, il gruppo biancorosso guidato da mister Paolo Indiani ha lavorato con grande intensità, approfittando delle condizioni climatiche fresche e ideali per curare al meglio sia la parte fisica che quella tattica. Tutti i giocatori sono a disposizione dello staff, fatta eccezione per qualche lieve affaticamento muscolare, del tutto fisiologico in questa fase iniziale della preparazione. L’obiettivo del lavoro impostato è chiaro: costruire una squadra solida, compatta e determinata, capace di affrontare con la giusta mentalità le sfide del prossimo campionato. Il ritiro proseguirà nei prossimi giorni con doppie sedute di allenamento, test fisici mirati e momenti di confronto collettivo, utili a rafforzare ulteriormente l’identità del gruppo. La società biancorossa punta a far crescere spirito di squadra e consapevolezza dei propri mezzi, nella convinzione che la base della prossima stagione debba essere costruita fin da queste intense giornate di lavoro. Seguici



