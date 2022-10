Us Grosseto: Le scuole superiori al centro sportivo di Roselle

Iniziativa dell'U.s. Grosseto 1912 e le scuole superiori del capoluogo maremmano.

Roselle: La società del presidente Salvatore Guida apre le porte del centro sportivo di Roselle per una serie iniziative che riguardano le scuole superiori, organizzando una serie d'incontri conferenza. Il direttore responsabile del centro sportivo, Jacopo Norelli ha incontrato il 18 ottobre, gli studenti delle classi quinte dell'Itc Fossombroni a indirizzo sportivo per illustrare ai ragazzi come si svolgeranno gli incontri conferenza e quali saranno gli argomenti che verranno trattati.





Nei giorni mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre, gli studenti di tutte le classi quinte saranno ospiti del centro, per tre ore a partire dalle ore 09,00 fino alle ore 12,00. La prima lezione sarà curata dal segretario generale Giampaolo Gorelli. Si parlerà del funzionamento di una segreteria sportiva, il programma di tesseramento e dei trasferimenti e l'organizzazione di una segreteria sportiva di una prima squadra e del settore giovanile.

La seconda lezione sarà tenuta dal direttore responsabile del centro sportivo Jacopo Norelli che illustrerà le dinamiche di gestione e organizzazione di un centro sportivo generico e i protocolli di una società asd sportiva. Nella terza ora, il preparatore atletico della prima squadra del Grosseto, Michele Mitidieri suggerirà alcuni consigli sull'alimentazione e parlerà della programmazione dell'allenamento di un atleta di alto livello. La società grossetana programmerà anche una giornata con la responsabile dell'Us. Grosseto 1912 Alexandra Mostoghiu per parlare del calcio femminile nella società biancorossa e la sua organizzazione.