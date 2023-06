Us Grosseto, è Giulio Valenti il neo Segretario generale biancorosso

Sport Us Grosseto, รจ Giulio Valenti il neo Segretario generale biancorosso 10 giugno 2023

Redazione Grosseto: Lโ€™Us Grosseto rende noto di aver affidato lโ€™incarico di Segretario generale al signor Giulio Valenti, proveniente da una piรน che fruttuosa esperienza di ben quattro anni con la societร Poggibonsi.

Valenti, allโ€™interno del club senese aveva ricoperto in parallelo a quello di segretario anche il ruolo di Responsabile della comunicazione. Il neo segretario รจ giร al lavoro da alcuni giorni per il Grosseto, dove svolgerร la doppia mansione di Segretario e di Social Manager, agendo a stretto contatto con gli altri componenti della struttura societaria.

