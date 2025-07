US Grosseto, doppio colpo di mercato: arrivano Vieri Regoli ed Edoardo D'Ancona

Grosseto: Continua a prendere forma la rosa dell'US Grosseto 1912 in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo i primi rinforzi annunciati nelle scorse settimane, il Grifone ufficializza oggi due nuovi importanti innesti: l'esperto attaccante Vieri Regoli e il giovane esterno Edoardo D'Ancona.





Vieri Regoli, classe 1992 , è un profilo di assoluto spessore per la categoria. Con oltre 320 presenze e 105 gol tra Serie C e Serie D, porta in biancorosso esperienza, fiuto del gol e mentalità vincente . Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata tricolore che ha portato il Livorno a conquistare lo scudetto di categoria, agli ordini proprio di mister Indiani , che ritroverà anche a Grosseto. Un attaccante completo, che unisce qualità tecnica a una grande conoscenza del campionato.

Dall'altra parte, a rinforzare le corsie esterne, arriva Edoardo D'Ancona, classe 2005 , talento emergente che si è messo in mostra proprio nel Livorno campione d'Italia, contribuendo con entusiasmo e prestazioni convincenti. Cresciuto calcisticamente tra Lucchese (dove ha già esordito nei professionisti) e Aglianese , D'Ancona ha firmato con il Grifone fino al 2026 , rappresentando un investimento in prospettiva per il futuro della società.

Con questi due nuovi volti, l'US Grosseto continua a costruire una squadra giovane, ambiziosa e ben bilanciata, capace di affrontare il prossimo campionato con la giusta dose di esperienza e freschezza. “Benvenuti a Grosseto, Vieri ed Edoardo! – il saluto del club – Pronti a scrivere nuove pagine di passione biancorossa”.