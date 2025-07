US Grosseto, doppio colpo: arrivano Italiano Moné e Tommaso Ferronato

Grosseto: Continua a prendere forma la rosa dell’US Grosseto in vista della stagione 2025/2026 di Serie D. Il club biancorosso mette a segno due nuovi innesti in prospettiva, puntando con decisione sulla linea verde: si tratta di Italiano Moné, esterno classe 2005 proveniente dal Gozzano, e Tommaso Ferronato, attaccante classe 2006 cresciuto nel vivaio del Cittadella.





Italiano Moné, laterale classe 2005, arriva al Grifone dopo aver già maturato 60 presenze in Serie D con le maglie di Mobilieri Ponsacco e Gozzano. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, si distingue per corsa, talento e determinazione, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per rafforzare le corsie esterne dello scacchiere biancorosso. Insieme a lui approda a Grosseto anche Tommaso Ferronato, attaccante classe 2006 reduce da un brillante percorso con la maglia del Cittadella, dove ha totalizzato 75 presenze e 18 gol tra Under 17 e Primavera. Giocatore rapido, dotato di senso del gol e di una grande voglia di affermarsi, Ferronato arriva con entusiasmo per mettersi subito alla prova in un contesto ambizioso e competitivo come quello del Grifone.

Con questi due nuovi arrivi, l’US Grosseto conferma la propria strategia di costruzione di una squadra giovane, dinamica e con forti motivazioni, pronta a competere ai vertici del girone e a rilanciare giovani di talento nel panorama nazionale.