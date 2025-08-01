Us Grosseto, domani amichevole contro la Pianese
Il Grifone prosegue il ritiro ad Abbadia San Salvatore: appuntamento alle 18 a Piancastagnaio
Grosseto: Prosegue senza sosta la preparazione estiva dell’US Grosseto 1912, in ritiro sul Monte Amiata agli ordini di mister Paolo Indiani. Dopo intense giornate di lavoro tra campo e palestra, i biancorossi si apprestano a disputare la prima amichevole di spessore.
Domani, sabato 2 agosto, alle ore 18:00, il Grifone affronterà la Pianese allo stadio comunale di Piancastagnaio. Un test importante per valutare la condizione della squadra e mettere minuti preziosi nelle gambe, a poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione.
I biglietti per assistere al match sono già disponibili sul circuito online ciaotickets.com. La società raccomanda ai tifosi di presentarsi allo stadio già muniti di tagliando per agevolare l’ingresso e ridurre i tempi di attesa ai cancelli.
Una sfida che rappresenta anche un’occasione per i tifosi grossetani di seguire da vicino i progressi della squadra e ritrovare l’entusiasmo in vista del prossimo campionato.