Us Grosseto, come avere rimborso biglietti Città di Castello. Vedi come

Redazione Grosseto: A seguito della problematica fiscale di rimborso dei biglietti dei tifosi presenti a Città di Castello per la partita contro Sporting Club Trestina, comunichiamo che i tifosi presenti a detta trasferta potranno ritirare il ticket gratuito per assistere alla partita di domenica 19 febbraio a Gavorrano oggi, dalle 15 alle 19, e domani, dalle 10 alle 18, presso il Centro Sportivo Us Grosseto 1912 di Roselle. Per chi avesse già acquistato il biglietto, basterà presentare il tagliando al Centro Sportivo Us Grosseto 1912 di Roselle per ricevere il rimborso. Per info 328 368 5948





