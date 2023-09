Sport Us Grosseto: Al via ritiro tessere di abbonamento. Vedi come fare 12 settembre 2023

12 settembre 2023 177

Stampa

Redazione

La tessera di abbonamento definitiva ed elettronica รจ sbarcata a Grosseto. Grosseto: Da oggi i sottoscrittori del tagliando stagionale per le gare casalinghe di campionato del Grifone potranno effettuare il ritiro del proprio abbonamento, recandosi presso il luogo di sottoscrizione scelto in sede di campagna. Gli abbonamenti emessi nelle casse di Roselle ed online sul circuito Ciaotickets sono disponibili presso il Centro Sportivo di Roselle, mentre quelli acquistati nei punti vendita autorizzati della cittร andranno ritirati allโ€™Edicola La Vasca e alla Tabaccheria Stolzi, a seconda dellโ€™esercente prescelto per la sottoscrizione estiva. La societร informa inoltre che nelle prossime ore saranno resi noti tutti i dettagli per lโ€™acquisto dei biglietti per la partita Livorno-Grosseto, gara valida per la 2^ giornata di campionato di Serie D Girone E, in programma domenica 17 settembre 2023 ore 15.00 allo Stadio Armando Picchi di Livorno.

