Us Grosseto, al via la campagna abbonamenti: Francesco Belmonti primo a sottoscrivere la tessera

Sottoscritta anche per sua figlia Grosseto: È ufficiale, adesso è partita la campagna abbonamenti dell'US Grosseto 1912 in vista del prossimo campionato di Serie D 2025/2026. L'obiettivo è quello di riempire lo Zecchini e spingere il Grifone verso una stagione da protagonista. La società biancorossa ha aperto proprio oggi le sottoscrizioni con uno slogan chiaro: “Con orgoglio e passione”. E a dare subito il buon esempio è stato Francesco Belmonti, tifoso dei colori biancorossi, che questa mattina ha acquistato il primo abbonamento della stagione, non solo per sé ma anche per sua figlia. Un gesto simbolico che rappresenta lo spirito della tifoseria grossetana, sempre pronta a sostenere la squadra anche nei momenti più difficili.

