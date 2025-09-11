US Grosseto 1912 e Conad insieme per la stagione 2025/2026

Grosseto: L’Unione Sportiva Grosseto 1912 è lieta di annunciare l’ingresso dei supermercati Conad di Grosseto tra i main sponsor per la stagione sportiva 2025/2026.

Questa collaborazione rappresenta un passo importante per la società biancorossa, che continua a legarsi a realtà solide e ben radicate nel territorio, capaci di condividere i valori di comunità e passione che caratterizzano il progetto sportivo del club.

Alla soddisfazione espressa dall’Unione Sportiva si unisce quella di Paolo Degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto.

“Siamo orgogliosi di sostenere la squadra di calcio del Grosseto, – ha dichiarato Paolo degli Innocenti - per Conad significa continuare a investire nel futuro del territorio: Conad ha messo radici profonde a Grosseto, coltivando un rapporto forte con la comunità. Sono davvero tante le iniziative di sostegno alle attività delle associazioni locali che stiamo portando avanti insieme alla valorizzazione dei prodotti d’eccellenza di questa meravigliosa terra. L’accordo tra US Grosseto 1912 e Conad si inserisce, dunque, in questo percorso di crescita e condivisione. Crediamo nello sport e nei suoi valori e sostenendo i biancorosso, la squadra e i suoi tifosi, vogliamo rafforzare ancora di più il legame con la città di Grosseto.”

Nella foto da sinistra: Francesco Lamioni, presidente dell'U.S. Grosseto e Paolo degli Innocenti



