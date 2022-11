“Urgenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente”. Convegno medico con il Kiwanis

Follonica: Sabato 19 Novembre, con inizio alle ore 17:00, a Massa Marittima, presso la Sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza, il KIWANIS CLUB FOLLONICA organizzerà un Convegno Medico Scientifico pubblico sul tema “Urgenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente”. Relazionerà, alla presenza di Autorità cittadine e del pubblico il Prof. Claudio Spinelli, esperto in Chirurgia Pediatrica con alcuni suoi Allievi.

Il Servizio che il KIWANIS CLUB FOLLONICA vuol dare con questo Convegno è quello di mettere al corrente il Pubblico, che vorrà partecipare, sulle problematiche delle urgenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente.

Oltre al Pubblico parteciperanno al Convegno anche Medici di Famiglia e Pediatri che potranno dialogare e discutere con i Relatori.

Il Prof. Claudio Spinelli, Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode, si è specializzato inizialmente in Chirurgia Generale, per poi conseguire la specializzazione in Chirurgia Pediatrica ed in Urologia. Si occupa principalmente di chirurgia della tiroide, dolore addominale, criptorchidismo, varicocele, ernie e cisti ovariche. E’ Professore Ordinario di Chirurgia Pediatrica ed Infantile presso l’Università di Pisa e attualmente è Direttore della Sezione Universitaria di Chirurgia Pediatrica e Adolescenziale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa (Ospedale Cisanello). Il Prof. Spinelli è autore di oltre 580 pubblicazioni scientifiche ed ha partecipato a numerosi congressi in Italia e all’estero.

Oltre al Prof. Spinelli relazioneranno anche:

Dr. Marco Ghionsoli, Ricercatore universitario;

Dott.ssa Beate Kuppers, Anestesista pediatra;

Dott.ssa Carla Guglielmo, Medico in formazione in Chirurgia pediatrica;

Linda Igrissi Sahli, Tesista in Chirurgia pediatrica.

L'evento gode del Patrocinio del Comune di Massa Marittima.