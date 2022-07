Urbanistica Grosseto: Ampliamento e integrazione del piano strutturale

Grosseto: Nel corso della sua seduta di giovedì 14 luglio, Consiglio comunale di Grosseto ha approvato le integrazioni relative al Piano strutturale del Comune, resesi necessarie a seguito dell’analisi dei nuovi contributi pervenuti a sostegno del Piano stesso.



Tra i contributi pervenuti su tutto il territorio, infatti, ne sono stati individuati alcuni che interessano l’area Preparco e Parco della Maremma; il Comune ha quindi avviato una valutazione condivisa con l’Ente Parco ed insieme hanno ritenuto meritevoli due progetti in particolare. Il primo contributo riguarda la realizzazione di alcune nuove strutture per un centro equestre nell’area della Fattoria di Grancia. Il secondo progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura con funzione di ciclostazione e turistico ricettiva nella località di Alberese.

“Crediamo sia importante condividere con i cittadini le tappe fondamentali svolte per portare a compimento il Piano Strutturale del Comune. Dopo una fase di concertazione con l’Ente Parco abbiamo ritenuto necessario valutare comunque questi due contributi in copianificazione con la Regione Toscana, in questo modo proseguiamo l’impegno per dotarci di strumenti urbanistici sempre più al passo col tempo”, dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del vicesindaco e assessore all'urbanistica Fabrizio Rossi.

