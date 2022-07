Urban resilience, l'assemblea pubblica alla Ciclofficina Ruote Libere

Martedì 12 luglio l'appuntamento in via Matteotti



Grosseto: La trasformazione degli spazi pubblici raccontata da chi ha contribuito alla realizzazione degli interventi: tecnici, artisti, associazioni, cooperative sociali, abitanti del quartiere e amministrazione comunale per condividere e pianificare le azioni future che aprono nuove forme di resilienza. Sarà un’occasione importante, quella di martedì 12 luglio alle ore 18 alla Ciclofficina Ruote Libere in via Matteotti a Grosseto, perché vedrà come protagonisti sia gli addetti ai lavori sia i cittadini in un’assemblea nella quale aprire un dialogo, apportare idee, progettare il futuro.





Cantiere domani, infatti, racconta una storia che, per essere raccontata, vuole la partecipazione della gente, il confronto tra le persone, un cammino condiviso tra le diverse parti. Sarà anche l’occasione per portare le idee relative alla prossima stagione invernale che vedrà l’attivazione di iniziative, percorsi, formazione e attività. Le associazioni e le cooperative che hanno partecipato al progetto Urban Resilience daranno il loro contributo creativo al fine di popolare i mesi autunnali e invernali in visione dell’arrivo della stagione estiva, quasi come una sorta di allenamento in cui plasmare le idee e trasformarle in vere e proprie azioni.

In questa occasione saranno presentate tutte le opere realizzate, alcune delle quali work in progress: dagli interventi di urbanistica tattica alle opere di arte murale, il murale di Alleg, la presentazione del lavoro in programma per gli interventi dei collettivi studenteschi che si attiveranno tra il 16 e il 17 luglio, coordinati da Marco "Sera" Milaneschi. La visione che sottende quest’opera artistica è quella del viaggio inteso non soltanto nella sua accezione più comune, ma come un percorso che conduca verso un sentiero in cui la socialità concreta si possa manifestare attraverso i valori dell’inclusione, dell’accessibilità e della condivisione degli orizzonti. Sempre.