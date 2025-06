Urban Center: grande partecipazione al primo incontro pubblico sulla rigenerazione dell’ex Ilva

Grosseto: Si è tenuto ieri - 26 giugno (Fonderia 1) - con grande successo di pubblico il primo incontro dedicato alla partecipazione cittadina promosso dall’Urban Center del Comune di Follonica, che conferma ancora il grande interesse che genera il tema, incentrato sulla rigenerazione dell’area ex Ilva. E’ stato fatto un approfondimento sui tre temi principali, gli Usi temporanei (la firma del protocollo è prevista a luglio), la rigenerazione verde (in attesa di finanziamento) e la rigenerazione denominata Next Ilva, che riguarderà anche numerosi immobili, molti dei quali oggi in disuso (il cui finanziamento verrà verosimilmente confermato nei prossimi mesi).





Un momento di confronto molto sentito, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, interessati a condividere idee, riflessioni e proposte per il futuro della città.

“È stato un incontro molto positivo – ha commentato il sindaco Matteo Buoncristiani – I cittadini hanno avuto modo di intervenire e portare il proprio contributo. È stato bello constatare quanto questo tema stia a cuore alla nostra comunità: dalla valorizzazione della storia di Follonica alla costruzione di un futuro sostenibile e vivibile, con attenzione particolare alla mobilità dolce e alla qualità degli spazi pubblici. Le idee emerse verranno messe agli atti e saranno parte integrante del percorso di pianificazione partecipata.”

Durante l’incontro sono intervenuti:

Elena Micheloni, architetto del Comune di Follonica

Beatrice Parenti, ingegnere e responsabile dell’Urban Center

David Fantini, architetto e coordinatore dell’Urban Center

Il sindaco ha espresso gratitudine ai relatori, alla struttura comunale e soprattutto ai cittadini intervenuti, sottolineando l’importanza di una progettazione urbana condivisa e inclusiva.

Prossimi appuntamenti – A breve saranno comunicate le nuove date dei prossimi incontri pubblici, che affronteranno temi cruciali come:

• Infrastrutture verdi

• Mobilità dolce

• Housing sociale

• Ciclabilità (tema richiesto direttamente dai cittadini)

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a proseguire lungo il percorso della partecipazione attiva, per costruire insieme una Follonica più sostenibile, accogliente e attenta ai bisogni della comunità.

Ecco alcuni dettagli dei due punti affrontati nel corso dell’incontro.

Con gli investimenti PR FESR 2021– 2027 (Progetto Next Ilva) e PR FSE+ (Progetto Usi Temporanei) l'Ex Ilva può consolidare il suo ruolo di hub dei servizi e polo di attrazione turistica per una strategia regionale allargata, che ne valorizzi il ruolo di asset territoriale funzionale a costruire strategie di sviluppo locale sostenibile coerenti con le politiche della Regione Toscana in ambito sociale, turistico, ambientale, di rigenerazione urbana e di politiche di governo del territorio. Un ruolo di hub dei servizi strategici alla costruzione di processi virtuosi di formazione di competenze locali, nell’ambito di una modalità di attuazione arricchita dalla prospettiva di innovazione sociale e welfare culturale, che caratterizza le attività previste nel programma PR FSE+.

Il progetto candidato alla Rigenerazione verde prevede invece di integrare l’area dell’ex Ilva in un sistema di connessioni urbane con la città esistente;

• Creare soluzioni di adattamento all’emergenza climatica;

• Forestazione urbana;

• Approccio biofilico generale;

• Sistemi Urbani di Drenaggio Sostenibile;

• Valorizzazione degli spazi pubblici e verdi in una chiave di inclusione sociale;

• Valorizzazione delle aree verdi in un’ottica di green cure;

• Mobilità dolce e ciclabile;

• Ripensamento del traffico veicolare e costruzione di sinergie con il sistema urbano

dei parcheggi esistenti;

• Riscoperta dei tracciati di acqua che storicamente hanno rappresentato uno degli elementi caratterizzanti dell’area.