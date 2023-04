Attualità Uova di Pasqua per le famiglie in difficoltà 5 aprile 2023

Redazione Una donazione da parte del Mosaico del Volontariato

Roccastrada: Sono circa 30 le uova di cioccolato da destinare alle famiglie bisognose del territorio roccastradino consegnate ieri mattina al Sindaco di Roccastrada Francesco Limatola. Il progetto “Un uovo di Pasqua per la pace” è stato promosso dai Condor 81 ers, dal Comitato Provinciale Pgs e dalla Podistica grossetana Maremma per regalare un sorriso a bambini e famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà. Le famiglie in difficoltà che riceveranno questo dono, sono state individuate grazie alla collaborazione dei servizi sociali, delle parrocchie e delle associazioni che aderiscono al progetto. Le uova verranno distribuite sul territorio a partire da oggi a cura degli uffici comunali, dei servizi sociali e dell’Associazione Auser. “Vogliamo cercare - queste le parole dei promotori dell’inizitativa -, anche in quest’occasione speciale qual è la Santa Pasqua, di far sentire meno soli e più amati i bambini più isolati ed in difficoltà della nostra società. Chiediamo, chi può, il vostro contributo. Se avete voglia di aiutarci, donando un uovo di Pasqua». Per qualsiasi informazione possono essere contattati il Presidente PGS Provinciale di Grosseto Matteo DI MARZO 389 027 0052, il Tesoriere PGS Provinciale Michele MARCHESE 3924765595, il Direttore sportivo Condor 81 ers Claudio PASTORELLI 3791493795 ed il Segretario Podistica Grossetana Maremmana Alessandro GINNANESCHI 3349353873. “Un ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato che hanno aderito a questo progetto - queste le parole del sindaco Francesco Limatola - con la consapevolezza che questo piccolo dono non riuscirà a risolvere i problemi che molte famiglie devono affrontare quotidianamente, ma con la speranza di riuscire a regalare un sorriso alle famiglie in difficoltà ed ai loro bambini”. Seguici





