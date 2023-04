Uomo per protesta tenta di buttarsi giù dalle Mura Medicee. Vedi tutte le foto

Grosseto: Un uomo del quale non si conoscono le generalità, stamattina in pieno centro di Grosseto, in piazza Esperanto dove ogni giovedì viene tenuto il mercato settimanale, per protesta ha minacciato di gettarsi dalle mura. L’uomo è salito sul parapetto delle Mura Medicee con in mano un piccolo striscione sul quale si riusciva a mala pena a leggere “Inail, da sei anni trattato così”, una protesta nei confronti dell’Inail.



Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del fuoco, la Polizia municipale, la Polizia di Stato e i sanitari del 118 con la Croce Rossa.

L’area in oggetto è stata subito transennata da parte delle autorità intervenute.

Dopo alcuni tentativi da parte delle forze di polizia l'uomo ha desistito dal suo intento, ed è stato convinto a scendere concludendo la protesta.