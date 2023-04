Uno storico portasigarette di Flavio Fusi è il nuovo “Pezzo da museo”

Da giovedì 20 aprile in esposizione al Museo Luzzetti un reperto acquistato a Sarajevo nel 1994



Grosseto: Un portasigarette di metallo con la mappa di Berlino, raffigurante la città prima della costruzione del Muro, acquistato dal giornalista maremmano Flavio Fusi a Sarajevo nel 1994. È il nuovo “pezzo da museo” in esposizione al Museo Luzzetti, nel Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, da giovedì 20 aprile (è valido il biglietto d’ingresso al Museo Luzzetti, al costo di 5 euro; apertura al pubblico dal giovedì alla domenica con orario 10-13 e 16-19).





Flavio Fusi, volto storico dell'informazione Rai, aveva seguito la caduta del Muro di Berlino come corrispondente del Tg3. E qualche anno dopo non ha voluto lasciarsi sfuggire quel “cimelio” trovato in un negozio di Sarajevo nei giorni dell'assedio. Un segnatempo della propria vita personale e della storia d'Europa.

«Il mio pezzo da museo – dichiara Flavio Fusi – è un piccolo oggetto che oggi non si usa più: un portasigarette di metallo e lacca su cui è raffigurata la mappa della città di Berlino prima della costruzione del Muro, con i vari quartieri (Treptow, Tempelhof, Pankow, Mitte) suddivisi secondo la partizione politica e militare fissata nell’immediato dopoguerra: ad Est l'Unione Sovietica, ad Ovest gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna. Sono venuto in possesso di questo pezzo da museo a Sarajevo nel dicembre del lontano 1994, quando la città festeggiava la fine del lungo assedio di guerra. Mi piace dunque pensare che il portasigarette sia appartenuto a un personaggio di Graham Greene o John Le Carrè: una sorta di “spia venuta del freddo” che ha accompagnato il mio girovagare attraverso i luoghi del secolo breve: da Berlino a Mosca, da Sarajevo a Belgrado. Non un oggetto inanimato, dunque, ma una fedele macchina del tempo che ha condiviso i modesti passaggi della mia vita personale e le grandi trasformazioni epocali del passaggio del secolo».





Flavio Fusi ha raccontato il suo “Pezzo da museo” anche in un breve video pubblicato sui profili social (Facebook e Instagram) del Polo culturale Le Clarisse e di Fondazione Grosseto Cultura e sul canale YouTube di Fondazione Grosseto Cultura. Ma il progetto del Polo culturale Le Clarisse, a cura del direttore Mauro Papa, è aperto a chiunque desideri proporre un oggetto personale, prezioso non perché necessariamente di valore ma perché rappresentativo della propria vita o simboli di un’esperienza o di una memoria da tramandare.

Per partecipare scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com.