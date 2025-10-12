Uno dei comandanti del veliero scuola Gloria fa visita ad Artemare Club

Monte Argentario: Di recente ha fatto gradita visita ad Artemare Club Jairo Sànchez, comandante della nave scuola colombiana Gloria del 1999, accolto con il galateo marinaresco d’uso del comandante Daniele Busetto, che è stato quasi due anni sulla nave scuola Amerigo Vespucci incontrando quella del Columbia per mare e nei porti.

Racconta il presidente di Artemare Club che l’ARC Gloria è nave scuola e ammiraglia ufficiale della Marina colombiana, veliero a tre alberi con scafo in acciaio iniziato a costruire nel 1966 da Celaya di Bilbao, uno dei quattro velieri scuola simili costruiti dal cantiere navale spagnolo per le Marine dell'America Latina, le sue sorelle sono la messicana Cuauhtémoc, la venezuelana Simón Bolívar e l'ecuadoriana Guayas. Il suo nome è in onore di Gloria Zawadsky De Rebeiz, moglie del generale Gabriel Rebéiz Pizarro, Ministro della Difesa che autorizzò la sua costruzione ma morì prima del suo completamento. Oltre a essere una nave scuola, svolge anche il ruolo secondario come ambasciatrice a vela per il suo paese d'origine come ha dimostrato con la sua ultima sosta a Civitavecchia seguita dal-comandante Busetto.