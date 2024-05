Uniti per Seggiano: "L'esperienza storica di San Bernardino merita di essere conosciuta e trasmessa"

Seggiano: Bella partecipazione del popolo di Seggiano alle celebrazioni per San Bernardino.



«L'esempio e l'esperienza storica di San Bernardino meritano di essere conosciuti e trasmessi alle nuove generazioni. Per questo - afferma il sindaco Rossi -, intendiamo continuare a valorizzare la Festa in suo onore ed il progetto di recupero delle rovine del Colombaio tramite il progetto denominato "OlioSanber". Il progetto è già finanziato con circa 200.000 € e prevede in un primo stralcio la riqualificazione e la messa in sicurezza del luogo di culto. Il progetto prevede una sinergia tra il Comune, il Consorzio olio Seggiano DOP ed i promotori turistici. I festeggiamenti si sono conclusi con una rappresentazione della vita del Santo fatta dall'attore Davide Bardi, nato a Pescina, ma trasferitosi a Roma per perseguire la sua carriera artistica. Ha raccontato di come Bernardino sia giunto a Seggiano e di come sia iniziata qui la sua grande storia da predicatore proprio al Convento del Colombaio. Il tutto avrebbe dovuto concludersi con la fiaccolata fino all' edicola di San Bernardino ma il mal tempo non ce lo ha consentito».





Nonostante il maltempo le celebrazioni di San Bernardino sono state partecipate ed hanno offerto alla comunità tante occasioni di incontro. Ed è impegno dell'amministrazione continuare su questa strada.