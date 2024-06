Seggiano: Grande vittoria della lista civica “Uniti per Seggiano” che conferma Sindaco per i prossimi 5 anni Daniele Rossi con 297 voti (60,24%) contro i 196 ( 39,76%) della lista avversaria. Buon governo, attaccamento a tutto il territorio comunale, tanti progetti per il futuro, una lista in gran parte rinnovata con l'inserimento di nuove donne e alcuni giovani , ma soprattutto una campagna elettorale intensa che ha visto di volta in volta accrescere il numero dei partecipanti sempre più numerosi e sempre più entusiasti , sono stati alla base di questo risultato storico che vede sconfitto clamorosamente per 101 voti di differenza Gilberto Alviani, candidato dell’altra lista, relegandolo per la seconda volta all’opposizione. Si è trattato di un voto più amministrativo che politico, ha visto tanti elettori dell’altro campo spostarsi verso il sindaco Rossi nell’urna durante il voto contestuale delle Europee.

Ci auspichiamo che il calore che ci ha accompagnato in questi giorni sia il punto di partenza per creare una comunità unita e solida, perché solo così tutti insieme Uniti per Seggiano possiamo anzi dobbiamo continuare a migliorare il nostro territorio e per per questo crediamo che il Sindaco eletto dovrà amministrare a nome e per il bene di tutti i cittadini di Seggiano.

Si ringraziano i tanti seggianesi per aver scelto la “buona continuità”.