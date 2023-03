"Uniti per il futuro di Gavorrano". Bartolozzi sostiene la candidatura di S.Ulivieri

Gavorrano: "Il mio passo in avanti con cui ho proposto la mia candidatura a sindaco di Gavorrano è stato un atto positivo di disponibilità, un gesto politico rivolto a tutto il mondo progressista che anima le nostre comunità - afferma Andrea Bartolozzi -. Il mio appello ha subito creato grande interesse, ma dopo vari incontri credo sia evidente che il profilo di Stefania Ulivieri (che nei giorni scorsi ha ufficialmente annunciato la sua candidatura) è quello che può ottenere con maggiore forza l’unione delle forze progressiste e civiche del nostro comune. Sento che c’è una grande vitalità e disponibilità a percorrere la strada del buon governo fondato nell’innovazione, della coesione e della valorizzazione culturale e sociale.



Credo che già tutto questo sia un risultato importante che ponga le basi per un nuovo modello di governo fondato sui principi che da sempre ispirano il “modello” Gavorrano: solidarietà, libertà, pace, giustizia e valorizzazione delle capacità e consapevolezza delle risorse locali.

Anche noi dobbiamo dare il nostro contributo per raggiungere questo importante obiettivo, quindi invito tutti i miei sostenitori a continuare a supportarmi, durante la campagna elettorale contribuendo così a far eleggere come sindaco Stefania Ulivieri!"