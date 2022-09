Unire contro le distanze: le proposte di Marco Simiani su infrastrutture, logistica e

Grosseto: "Nella campagna elettorale ho spesso usato la parola “distanze” contrapposta a “unire”, il leitmotiv del mio percorso. Per colmare le distanze geografiche in territori così vasti e complessi come quelli dove viviamo noi, occorrono oggi infrastrutture efficienti in grado di rispondere alle sempre maggiori necessità delle persone di essere collegate.



In uno degli ultimi incontri al quale ho partecipato, a Rosignano Solvay, di fronte ai rappresentati delle categorie economiche mi sono fatto portavoce della proposta di potenziare e sviluppare la linea tirrenica, con linee su cui viaggino non solo le persone ma anche le merci, in collegamento con i porti di Massa, Livorno (Darsena Europa), Piombino e Civitavecchia. Sarebbe una svolta per un territorio che da sempre soffre la lentezza e la fatica dei trasporti. Per ottenere questo, è necessario sollecitare RFI, la rete ferroviaria italiana, per un immediato studio di fattibilità.

Logistica e trasporti rappresentano un punto nevralgico del programma del Partito Democratico e un mio impegno personale da sempre: oltre a migliorare i collegamenti lungo i corridoi est-ovest e tra le aree più industrializzate dei territori, oltre a potenziare il piano sulle linee regionali completando i raddoppi di linea, sarà necessario incentivare la mobilità sostenibile e introdurre il trasporto pubblico locale gratuito per giovani e anziani. Sarà altresì fondamentale canalizzare il nostro impegno nel reperire risorse volte miglioramento delle strade sia provinciali, che regionali.

Incentivare la “connessione” tra le persone, i territori, le aziende è fondamentale anche realizzando un nuovo piano aeroporti. In Toscana sarà necessario confermare l'ampliamento della pista di Firenze e il rafforzamento dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il tutto, ponendo particolare attenzione alla necessità di un riequilibrio delle low cost garantendo anche per le compagnie con sola base in Italia l'applicazione del contratto collettivo che dovrà essere rinnovato. Unire e non mantenere più le distanze tra territori è il mio progetto. Io ci sono!", conclude Marco Simiani.

(nella foto Marco Simiani, primo a sx)