Unione Popolare presenta programma elettorale

Grosseto: Domani sabato 27 agosto alle ore 10,00 in viale Europa 63 a Grosseto verrà presentato alla cittadinanza grossetana il programma di Unione Popolare, un programma di governo che non propone semplici aggiustamenti al sistema esistente e ne tanto meno vuole continuare sulla stessa strada.

"Il programma di Unione Popolare vuole essere di impatto, di rottura, che vuole restituire ai cittadini quel ruolo da protagonisti che è stato a loro tolto. Lavoro con retribuzioni degne per questo chiediamo un salario minimo di 10€ l'ora che sia sicuro per questo chiediamo assunzioni consistenti di ispettori del lavoro; scuola pubblica al servizio della cultura e della formazione e non delle logiche mercantili; sostegno alla transizione ecologica e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per un ambientalismo non prettamente ideologico e di facciata ma che sia motore trainante di un economia sviluppata e sostenibile; sistema sanitario pubblico e universale per tutto il territorio nazionale; politica energetica pubblica , tassazione degli extra profitti e stop alle speculazioni che vanno a danneggiare pesantemente lavoratori, pensionati e piccole e medie imprese.

Sono queste alcune delle proposte che Unione Popolare vuole realizzare. Sarà presente il nostro candidato all'uninominale della camera dei deputati Salvatore Allocca persona universalmente stimata dalle grandi qualità politiche ed umane con elevata sensibilità e competenza per quanto riguarda temi come le emergenze sociali le politiche abitative per le quali può mettere a disposizione una grande esperienza e molti risultati raggiunti durante soprattutto il proprio lavoro da assessore in regione Toscana riteniamo pertanto che sia la persona più adatta a rappresentare le istanze del nostro territorio", termina Unione Popolare Grosseto, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo.