Unione Popolare chiude la campagna a Follonica, contro il rigassificatore

Follonica: Alle 21 di giovedì 22 settembre, Unione Popolare di Follonica chiuderà la campagna elettorale con una iniziativa che si terrà nel Giardino del Casello Idraulico. Il titolo dell’iniziativa è ‘No al rigassificatore nel golfo di Follonica’, sulla linea di quanto approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Follonica il 7 agosto scorso.

Parteciperanno all’incontro il capolista in Toscana per la quota proporzionale del Senato, Fabrizio Callaioli, consigliere comunale a Piombino e esponente della resistenza popolare contro il progetto di rigassificatore nel porto di Piombino. Interverrà inoltre Francesca Pacchini, candidata alla Camera per il Collegio di Livorno e segretaria di Rifondazione Comunista della Val di Cornia. Infine chiuderà Salvatore Allocca, candidato alla Camera per il Collegio Grosseto-Siena, già senatore della Repubblica e assessore regionale al sociale e alla casa. Il quale fu defenestrato dall’ex-presidente Enrico Rossi, quando l’ex governatore scelse di seguire la linea dell’allora segretario del PD Matteo Renzi.

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito, è ospitato dal gruppo consiliare “Follonica a Sinistra per Andrea Benini”. Infatti il ruolo di mediatore del dibattito sarà gestito dal consigliere comunale di Follonica, Enrico Calossi.

Mancano ancora poche ore dal voto, poi la cittadinanza follonichese e del golfo avrà modo di esprimere a pieno la sua contrarietà ai progetti invasivi e dannosi per il nostro territorio, previsti dal governo Draghi e dai partiti che fanno parte della maggioranza governativa.