Under 19, l'Atlante Grosseto vince a San Giovanni Valdarno

E per domenica prossima attende l'arrivo a Grosseto della capolista Fucecchio



Grosseto: La formazione dell’Atlante Grosseto di Alessandro Izzo, dopo la vittoriosa gara interna 5-0 contro il temibile Pontedera nel turno precedente, vince alla grande in trasferta sull’ostico parquet della Sangiovannese per 5-1, e si piazza imbattuta al secondo posto della classifica generale alle spalle della Vigor Fucecchio, che proprio domenica prossima renderà visita ai grossetani.

La partita di San Giovanni Valdarno per il sodalizio del presidente Iacopo Tonelli non si era messa molto bene nei minuti iniziali della gara dove Cipollini e soci si sono complicati la vita giocando solo con inutili fraseggi con troppi passaggi orizzontali in una superfice corta e stretta e poi al quinto minuto di gioco i locali passavano in vantaggio su calcio di punizione con la barriera che si è inspiegabilmente aperta, ed è stato il primo e unico tiro in porta subito nel primo tempo dall’Atlante Grosseto, dopodiché i ragazzi grossetani sono stati perfetti controllando la gara a suo piacimento, senza più rischiare nulla e alla fine si sono imposti nettamente per 5-1 e da rilevare che lo spagnolo Didac è stato autore di una tripletta.

Al termine della partita il tecnico Alessandro Izzo ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per la prestazione elogiando tutti, affermando che la sua squadra deve continuare così e aspettando Tommaso Lessi infortunato, prima possibile.





Futsal Pontedera-Atlante Grosseto 1-5

Pontedera: Panichi, Pugliese, Bellocci A, Manetti, Barreno, Gerardi, Cardi, Amato, Bellocci D, Sbragi Matteini, Diaz, Alejandro David Guerrero.

Atlante Grosseto: Guarducci, Cipollini, Poggiaroni, Morante, Didac, Agnelli, Cardone, Bindi, Galeota. Allenatore Alessandro Izzo.

Marcatori: Al 5’ Manetti, 12’ Didac, 17’ Galeota, 19’ Didac, 35’ Didac, al 40’ Cipollini.

Domenica prossima alle 11, al Palabombonera di Grosseto, arriverà la Vigor Fucecchio per lo scontro al vertice della quarta giornata del Campionato Nazionale Under 19 di calcio a 5.