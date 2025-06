Sport Under 19: battuto 12-2 il Firenze softball 16 giugno 2025

Grande vittoria delle biancorosse che si riscattano dopo la sconfitta della scorsa settimana Grosseto: È stato immediato il riscatto delle under 19 del Big Mat Bsc Grosseto di softball sul diamante di Antella. Sabato 14 giugno, le biancorosse si sono imposte per 12-2 sul Firenze softball, il roster che aveva avuto la meglio proprio contro le ragazze di Franceschelli la scorsa settimana. “Il recupero delle ‘americane’ Chiara Ruberto e Giorgia Franceschelli – commenta il manager Enrico Franceschelli -, di ritorno dagli Usa dove hanno studiato e giocato, ha dato fiducia a tutta la squadra che, tolte un paio di sbavature, ha giocato un’ottima gara”. Le biancorosse continueranno ad allenarsi in questi giorni in vista della sfida infrasettimanale con la Fiorentina. “Giocheremo mercoledì pomeriggio, alle ore 16, sul diamante dello Scarpelli – conclude Franceschelli -. Invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenere e a seguire le nostre ragazze”.

