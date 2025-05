Sport Under 18: Big Mat Bsc vince per manifesta contro il Padule 2 maggio 2025

Grosseto: Ottima vittoria per il Big Mat Bsc Grosseto under 18. Allo stadio Simone Scarpelli, i biancorossi si sono imposti 14-1 in cinque inning contro la compagine del Padule. I ragazzi di Vladimiro Capecchi e Francesco Petruzzelli sono partiti subito forte, siglando ben dodici punti nel primo inning, e hanno ben gestito la fase difensiva grazie alle prestazioni positive sul monte di lancio di Mangani, Palarchi e Soldati. Bene anche l’attacco, con tante valide e un home run interno di Orlandini nel terzo inning. Il Big Mat Bsc Grosseto scenderà nuovamente in campo mercoledì 14 maggio, allo stadio Simone Scrapelli, contro i Cosmos.

