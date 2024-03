Under 15: prima uscita stagionale per il Bsc Grosseto

I biancorossi, guidati dal manager Secciani, hanno disputato un’amichevole da nove inning sul diamante del Viterbo



Grosseto: Cominciano a ruotare le mazze per gli under 15 del Bsc Grosseto. Domenica 3 marzo sul diamante del Viterbo, infatti, i biancorossi, guidati dal manager Daniele Secciani, con il supporto del dirigente accompagnatore Marco Terribile e con quello tecnico dell’under 18 Alessandro Dragoni, hanno disputato la prima amichevole stagionale, mostrandosi in una buona condizione fisica.

“Per essere solo ai primi di marzo – commenta il manager Daniele Secciani – possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione corale. Durante i nove inning abbiamo potuto testare sia gli schemi offensivi che difensivi, abbiamo ruotato Bevilacqua, Soldati, Palarchi e Mangani sul monte di lancio, testato le condizioni degli ex under 12 saliti di categoria e gestito le assenze dei ragazzi impegnati con l’Accademia Toscana. Bene anche l’esordio di Gianluca Speranza come ricevitore. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con impegno e serietà, migliorando sia la condizione individuale che del gruppo”.