Under 15: i biancorossi staccano il pass per le fasi finali

Gli Etruscan fighters vincono 4-3 contro i ragazzi del manager Daniele Secciani



Grosseto: Si chiude la prima parte della stagione per il Villa Croci Bsc Grosseto under 15. I ragazzi del manager Daniele Secciani, nonostante la sconfitta per 4-3 contro gli Etruscan fighters, conquistano il secondo posto in campionato e la qualificazione alle fasi nazionali. “Dispiace non esser riusciti – commenta il manager Daniele Secciani – a chiudere il campionato con una vittoria. Ciò nonostante, dobbiamo essere contenti per la crescita della squadra e per il gioco espresso. Dopo qualche giorno di riposo, riprenderemo a lavorare per affrontare al meglio la seconda parte della stagione”.