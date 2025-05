Under 15: due weekend da sballo per i biancorossi

Il Big Mat Bsc Grosseto di Lino Luciani ha travolto 24-0 il Livorno e 14-4 l’Ymca

Grosseto: È un inizio stagione estremamente positivo per il Big Mat Bsc Grosseto under 15. I ragazzi di Lino Luciani sabato 10 maggio hanno vinto 24-0 contro il Livorno e il 17 maggio si sono aggiudicati per 14-4 la gara contro l’Ymca. “Stiamo lavorando bene – commenta il manager Luciani -, ma dobbiamo concentrarci sempre di più perché basta un semplice dettaglio a inficiare quello che fino ad ora siamo riusciti a costruire. A quest’età non solo bisogna curare l’aspetto tecnico-tattico, ma anche quello della mentalità. Se restiamo concentrati miglioriamo sia nel gioco che come gruppo”.

Il prossimo impegno per i biancorossi under 15 sarà sabato 24 maggio, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto, con il Drk Lucca. “Partita insidiosa – conclude Luciani -. Dobbiamo essere bravi a dimenticarci le ultime vittorie e giocare in modo aggressivo, ma pur sempre ordinato e attento”.