Sport Under 13 del Cp Davitti sconfitti dal Sarzana nella semifinale playoff 27 marzo 2023

27 marzo 2023 135

135 Stampa



Redazione Grosseto: Il Gamma Sarzana s’aggiudica gara1 della semifinale playoff del campionato under 13 espugnando la pista Mario Parri con un netto 6-0 a spese del Circolo Pattinatori Davitti. I biancorossi di Stefano Paghi, dopo aver tenuto testa per quattro minuti ai liguri, si sono dovuti arrendere a causa di cinque reti subite nel primo tempo. Nella ripresa il Cp Grosseto s’è difeso bene e gli ospiti sono andati a segno sul secondo rigore di giornata segnato da Gregorio Tonelli, il match winner con un poker di reti. I grossetani disputeranno garadue il prossimo 14 aprile, con l’obiettivo di provare a portare la serie a gara3, prevista per il 16 aprile.

Nell’altra semifinale il Follonica ha chiuso sul 2-0 (7-1, 10-2 i finali). U13, Tuttauto Davitti-Gamma Sarzana 0-6 TUTTAUTO DAVITTI: Conti, Sinjari, Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann, Pucillo, Boni, Celata, Turbanti, Civitarese. All. Stefano Paghi. SARZANA: Krocka, Fabbi, Traina (1), Gabelloni, Tonelli (4), Lagomarsini (1). All. Matteo Pistelli. ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano. Nel campionato under 11 i bambini del Cp Grosseto Papini si sono arresi di misura (3-1) sul campo della Rotellistica Camaiore. Il quintetto di Fabio Bellan ha subito due reti nel giro di venti secondi al 3’ del primo tempo. Gabriele Sorbo ha riaperto la partita a quattro minuti dalla fine della prima frazione, ma i versiliesi hanno allungato definitivamente a inizio ripresa. I grossetani scivolano al quinto posto, ma hanno due incontri, contro il Sarzana A e il Prato per acciuffare i playoff. U11, Rotellistica Camaiore-Papini Grosseto 3-1 ROTELLISTICA CAMAIORE: Zurolo; Nucifero, Pommella (1), Fantoni, Sodini, Simonetti (1), Dellatomasina (1), Bechini, Valleriani. All. Matteo Giorgi. PAPINI GROSSETO: Sinjari; Alice Sorbo, Bordan, Gabriele Sorbo (1), Amerighi, Uguzzoni, Spinosa. All. Fabio Bellan. ARBITRO: Lorenzo Raggioli.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Under 13 del Cp Davitti sconfitti dal Sarzana nella semifinale playoff Under 13 del Cp Davitti sconfitti dal Sarzana nella semifinale playoff 2023-03-27T11:21:00+02:00 376 it Nel campionato under 11 i bambini del Cp Grosseto Papini si sono arresi di misura (3-1) sul campo della Rotellistica Camaiore. PT2M /media/images/UNDER-13-Tuttauto-Davitti.jpg /media/images/thumbs/x600-UNDER-13-Tuttauto-Davitti.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 27 Mar 2023 11:21:00 GMT