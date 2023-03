Sport Under 12: il Villa Croci Bsc comincia il campionato con una vittoria 27 marzo 2023

Redazione I ragazzi guidati dal manager Cristian Bordo si sono imposti 15-4 contro i Draghetti Capannori allo stadio Simone Scarpelli

Grosseto: Comincia con una bella vittoria la stagione del Villa Croci Bsc Grosseto under 12, nonostante le tante assenze, tra cui quelle dei due nazionali Alessio Secciani e Gianmaria Fontana. I baby biancorossi, guidati dal manager Cristian Bordo, si sono imposti 15-4 contro i Draghetti Capannori, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. “Abbiamo cominciato con il piede giusto il campionato – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto -. I ragazzi hanno disputato un’ottima prestazione, sia in fase difensiva che offensiva, dimostrandosi già concentrati e consapevoli delle proprie potenzialità”. Il prossimo appuntamento vedrà i baby biancorossi impegnati contro il Padule domenica 2 aprile, allo stadio Simone Scarpelli.

