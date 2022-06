Under 12: il Bsc Grosseto non passa contro il Padule

Il recupero della nona giornata di campionato si chiude 7-6 per la formazione fiorentina



Grosseto: Si chiude 7-6 per il Padule il match di recupero della nona giornata di campionato. Gli enfants prodige under 12 di Lino Luciani, che fino a quel punto avevano vinto tutte e otto le gare della stagione, non hanno avuto la meglio contro la formazione fiorentina, capace di ribaltare il risultato nell’ultimo inning.

“Siamo convinti – dichiara Lino Luciani, manager del Bsc Grosseto under 12 – che la crescita dei nostri ragazzi passi anche da sconfitte come questa. Non sempre è possibile avere la meglio sulla compagine avversaria e dobbiamo avere l’umiltà di ripartire e di fare tesoro dei nostri errori. Siamo qui per imparare, per crescere e divertirsi e devo ammettere che siamo sulla buona strada”. Il prossimo impegno dei mini-biancorossi, che restano saldamente al primo posto in classifica, sarà domenica 26 giugno sul diamante fiorentino del Chiantella.