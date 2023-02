Sport Under 12 arriva la prima vittoria per la Brandini Grosseto 14 febbraio 2023

14 febbraio 2023 147

147

Redazione Grosseto: Arriva la prima vittoria per le piccoline allenate da Roberta Colella contro una agguerritissima Massa Marittima. A fine partita Coach Colella non nasconde la soddisfazione: «Partenza contratta con troppa tensione, ma oggi si sentiva nell'aria una maggiore concentrazione, la voglia di vincere, almeno provarci a tutti i costi. E così è stato. Una scatenata Sofia Ponticelli accompagnata dal resto della squadra siglano la prima vittoria che porta il morale alle stelle e che ci conferma che il lavoro fatto in palestra sta dando i suoi frutti, sono davvero contenta". Brave bimbe, continuiamo così sempre con maggior entusiasmo e determinazione e i risultati arriveranno. Forza noi!»

Campionato U12F, BRANDINI Grosseto 2 – Volley Massa Marittima 1. Le Convocate: Bianca Guscelli, Alice Tortelli Dorotea Costanzi, Francesca Costoli, Elena Torriti, Marta Torriti, Elisabetta Peri, Sofia Ponticelli, Ginevra Vergari, Lajla Lika, Ilary Villani e Aurora Giampaoli.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Under 12 arriva la prima vittoria per la Brandini Grosseto Under 12 arriva la prima vittoria per la Brandini Grosseto 2023-02-14T10:51:00+01:00 178 it Under 12 arriva la prima vittoria per la Brandini Grosseto PT1M /media/images/MG-3484-little-Brandini-Grosseto.jpg /media/images/thumbs/x600-MG-3484-little-Brandini-Grosseto.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 14 Feb 2023 10:51:00 GMT