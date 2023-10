Sport Una vittoria e una sconfitta nel duello giovanile tra Grosseto e Camaiore 30 ottobre 2023

Redazione

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto under 13 conquista la seconda vittoria consecutiva, che permette di rimanere in testa con Follonica e Castiglione, ai danni della Rotellistica Camaiore, grazie a una bella prova di carattere. Il confronto si è deciso nella ripresa, dopo che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. E’ stato Edward Convertiti Mann a segnare l’1-0 dopo appena dodici secondi, ma passano appena otto secondi e arriva il pareggio di Lenzoni. Convertiti e Pucillo fanno scattare sul 3-1, mentre Alessio Tonini firma la rete del 4-2 finale a 2’39 dalla sirena.

Sconfitta onorevole per gli under 11 contro la corazzata Rotellistica Camaiore, che ha praticamente risolto la gara nel giro di settanta secondi, tra l’1’18 e il 2’28 del primo tempo con tre reti. Dellatomasina, autore di cinque reti, ha firmato il 4-0 prima di una doppietta di Tommaso Spinosa che ha permesso di andare al riposo sul 2-5. Nella ripresa i versiliesi hanno allungato decisamente solo negli ultimi due minuti con il solito Dellatomasina. U11, Cp Grosseto-Camaiore 2-8 GROSSETO: Buonriposi; Bucciacchio, Croci, Alice Sorbo, Marinoni, Spinosa (2), Ugas. All. Fabio Bellan. CAMAIORE: Zurolo; Bechini, Genovesi, Sodini, Simonetti (1), Dallatomasina (5), Ceragioli (1), Sciortino (1), Valeriani. All. Niccolò Mattugini. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

U13, Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 4-2 GROSSETO: Conti, Mori; Amerighi, Boni, Denaro, Edward Convertiti Mannn (2), Pucillo (1), Gabriele Sorbo, Tonini (1). All. Stefano Paghi. CAMAIORE: Marsili; Nucifero, Pommella, Lenzoni (2), Zurolo, Palestini, Fontana, Dellatomasina. Szoreny. All. Matteo Giorgi. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

