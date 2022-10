Una vittoria e una sconfitta nei campionati giovanili del Cp Grosseto

Grosseto: Una vittoria e una sconfitta per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto nella prima giornata di campionato.

Sono stati i più piccoli del Papini U11 a iniziare la stagione mettendo in tasca un successo netto contro i pari età del Siena. I bambini di Fabio Bellan, che proveranno a difendere la coccarda della Coppa Italia conquistata lo scorso anno, hanno chiuso l’incontro dai primi minuti, andando al riposo già sul 9-0 e dopo nemmeno tre minuti erano sul 3-0. Miglior realizzatore Tommaso Spinosa con sei reti, ma tutta la squadra si è divertita e ha dato il massimo per iniziare nel migliore dei modi.

Under 11: Papini Circolo Pattinatori Grosseto-Siena Hockey 15-0

PAPINI GROSSETO: Costanzo; Alice Sorbo (2), Bordan (1), Gabriele Sorbo (4), Amerighi (2), Uguzzoni, Spinosa (6). All. Fabio Bellan.



SIENA: Rino Fratagnoli; Pozzesi, Rossi, Sensi, Bianchi, Lazzeretti, Pedretti. All. Roberto Tiezzi.

Le altre partite: Viareggio Hockey-Sarzana A 5-6, Sarzana B-Prato 0-8, CGC Viareggio-Follonica 8-3.





Il Tuttauto Davitti U13 ha perso di misura a Follonica al termine di un incontro appassionante. Gli azzurrini padroni di casa sono sempre stati avanti nel punteggio (3-1 la prima frazione), ma i biancorossi di Stefano Paghi non hanno mai mollato e sono sempre stati incollati al Follonica, firmando il 4-3 finale con un tiro di diretto dell’ultimo arrivato Lorenzo Cornacchini. A un secondo dalla sirena Bracali ha avuto la punizione di prima del 5-3 ma l’ha fallita. Una prova insomma confortante per il Circolo Pattinatori che fa molto affidamento su queste due formazioni baby per rendere speciale l’impegnativa stagione.



Under 13: Follonica-Tuttauto Davitti Grosseto 4-3

FOLLONICA: Asta, D’Agostino; Stoluto, Donati (1), Tonarelli, Moda, Giabbani, Bracali (3). All. Massimo Bracali.

TUTTOAUTO DAVITTI: Sinjari, Conti; Edward Convertiti Mann (1), Tonini, Alexander Convertiti Mann (1), Pucillo, Cornacchini (1), Boni, Turbanti, Civitarese. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Nello Lorenzoni.

Le altre partite: Sarzana-Camaiore 8-1, Viareggio Hockey-Forte dei Marmi 12-0, CGC Viareggio-Castiglione 4-0.