Una vittoria e un pareggio per le giovanili del Circolo Pattinatori

Redazione Grosseto: Quinta vittoria stagionale per il Circolo Pattinatori Papini, che espugna la pista del Siena Hockey (5-4) nella decima giornata del campionato under 11. Un successo sicuramente più netto dello striminzito punto che alla fine ha diviso le due squadre. I biancorossi di Fabio Bellan, infatti a cinquanta secondi dalla sirena finale conducevano per 5-1, prima di un improvviso rientro dei bianconeri senesi, che sono andati a segno com Bianchi e due volte con Lazzeretti (a 31 e a 25 secondi dal termine). Il match, dopo un botta e risposta iniziale tra Tommaso Spinosa e Lazzeretti, è sempre stato in mano al Papini. Il Circolo Pattinatori, grazie alla doppietta di Elia Bordan, è andato al riposo sul 3-1 e nella ripresa, grazie alle due reti di Gabriele Sorbo è volato sul 5-1, prima della mini-rimonta locale. Da segnalare l’esordio del piccolo portiere Leonardo Buonriposi, classe 2014. •Siena-Papini Cp Grosseto 4-5 SIENA: Rino Fratagnoli; Pozzesi, Di Stefano, Innocenti, Sensi, Bianchi (1), Lazzeretti (3), Pedretti. All. Roberto Tiezzi. PAPINI GROSSETO: Buonriposi; Alice Sorbo, Bordan (2), Gabriele Sorbo (2), Amerighi, Uguzzoni, Spinosa (1). All. Fabio Bellan. ARBITRO: Lorenzo Raggioli. Un rigore tirato da Lorenzo Turbanti a un secondo dalla fine dell’incontro, permette al Tuttauto Davitti di evitare la sconfitta nella decima giornata del campionato under 11 contro il Viareggio Hockey. I ragazzi di Stefano Paghi hanno ingaggiato con i versiliesi un bel duello che si è risolto solo a fil di sirena. Un rigore di Alex Convertiti ha permesso al Circolo Pattinatori di andare in vantaggio all’8’ del primo tempo. Il viareggino Paolinelli ha pareggiato, ma dopo 13 secondi ancora Convertiti ha riportato avanti il Grosseto, prima del 2-2 di Triglia che ha chiuso la prima frazione. Nella ripresa Paolinelli segna il 3-2 ospite, Cornacchini pareggia i conti. Nuovo tentativo di fuga del Viareggio con il tiro diretto di Squeo. Il penalty di Turbanti mette la parola fine con un equo 4-4.• •Tuttauto Davitti Grosseto-Viareggio 4-4 TUTTAUTO DAVITTI: Conti, Sinjari; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (2), Pucillo, Cornacchini (1), Boni, Turbanti, Civitarese. All. Stefano Paghi. VIAREGGIO: Mutti; Paolinelli (2), Venturi, Cupido, Squeo (1), Triglia (1), Galimberti. All. Leonardo Squeo. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

