Una suite olfattiva per il Festival delle Viole di Gerfalco

Alla 15ª edizione debutta l’esperienza multisensoriale: musica barocca e profumi ispirati a legni e natura maremmana

Gerfalco: Quest’anno, in occasione della 15° edizione del Festival delle Viole, ideato e diretto dal Maestro Alessandro Pierini, oltre all’udito e alla vista, un terzo senso sarà coinvolto: l’olfatto.

Durante il primo concerto, domenica 24 agosto, nella Chiesa di San Biagio (alle ore 19), si potrà annusare una suite olfattiva composta in esclusiva per il primo festival italiano dedicato allo strumento della viola da gamba unendo essenze che richiamano il periodo barocco, i luoghi selvatici delle colline metallifere maremmane e i legni usati nella produzione delle viole, come l’abete e il palissandro.

“L’olfatto è un senso primitivo, istintivo e potentissimo, capace di scatenare emozioni solo con un respiro – racconta Beatrice Ramazzotti (foto1), giornalista appassionata di profumi e ideatrice dell’essenza - Un odore può farci soffrire e gioire, accendendo nella mente immagini e suggestioni. Succede perché la nostra memoria olfattiva si arricchisce nel tempo, senza mai dimenticare. L’olfatto guida la nostra vita dal giorno in cui veniamo al mondo perché per vivere respiriamo e per respirare odoriamo tutto ciò che ci circonda”.

L’essenza composta da Beatrice ricorda l’odore che si respira entrando nel laboratorio di un liutaio, a cui si unisce la sacralità della chiesa in cui si tiene il concerto e i profumi della macchia maremmana.

“Ringrazio il Maestro Pierini per la fiducia e l’ispirazione. E’ un onore poter collaborare con un Festival di altissimo livello che ogni anno porta a Gerfalco musicisti e pubblico da tutto il mondo”.

Così, domenica sera, mentre le orecchie si riempiranno di musica barocca e gli occhi di immagini romantiche e struggenti, il naso respirerà altre note, quelle olfattive, invisibili come la musica e capaci di creare uno spartito di profumi mai sentito prima.

Domenica 24 agosto, ore 19, Chiesa di San Biagio, Gerfalco

“Meisterschuler” – Sonate concertanti del XVII secolo

Concerto di apertura con il trio barocco:

Luca Giardini, violino barocco – Rosita Ippolito, viola da gamba, Mario Sollazzo, clavicembalo.

Musiche di Johann Sebastian Bach; Dietrich Buxtehude; Philipp Heinrich Erlebach

Info sul Festival: festivaldelleviole.wordpress.com



