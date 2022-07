Una storia ecologista al Museo di storia naturale: "Maledetta zappa"

Mercoledì 20 luglio la presentazione del libro di Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia



Grosseto: "Maledetta zappa. Due millennial prestati all'agricoltura" è il titolo del libro, edito da Altraeconomia, che verrà presentato mercoledì 20 luglio alle ore 18.30 in piazza della Palma. L'evento rientra nel cartellone degli appuntamenti estivi organizzati dal Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con la libreria Qb e il Circolo Festambiente. Interverranno i due autori, Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia, per raccontare la loro scelta di cambiare vita per preservare un territorio e la sua biodiversità. L'evento è a ingresso gratuito (info: 0564 488571). Al museo sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.





Quella di Filippo e Cecilia è una storia speciale: due “millennial” che fanno coppia nella vita e nel lavoro, due creativi che hanno scelto di vivere da contadini per gestire un’azienda agricola, con poche risorse e ancor meno esperienza, in un territorio marginale, squassato dall’autostrada eppure naturale e spontaneo, un “terzo paesaggio” a Portogruaro, città metropolitana di Venezia. «L’impegno ecologista – dichiarano – non è un’intenzione che deve rimanere nel cassetto. È una reale possibilità di riappropriazione pubblica del territorio e della Terra».