Una stagione di grande boxe. L’organizzazione Rosanna Conti Cavini traccia il bilancio

Grosseto: Una stagione intensa, piacevolmente faticosa e ricca di soddisfazioni. Il bilancio del 2023 pugilistico si chiude con bel segno più, almeno per quanto riguarda l’organizzazione Rosanna Conti Cavini.

A parlare sono i numeri, e i numeri non mentono mai. Anche nel 2023 la bionda signora del pugilato ha profuso uno sforzo notevole, cercando di portare la nobile arte su palcoscenici di livello, compreso quello del territorio maremmano. Sono state ben nove le riunioni organizzate dal sodalizio grossetano, lungo l’arco dell’anno appena trascorso e anche lungo tutto lo stivale, a dimostrazione che il marchio Rosanna Conti Cavini, non ha tradito le attese. Dal campionato italiano di Empoli, passando per i titoli nazionali messi in palio a Piedimonte Matese, Cassino e Lecce, per arrivare ai match internazionali: il campionato mediterraneo Ibf di Torino e quello di Pescara, fino al campionato del mondo youth Wbc che si è tenuto a Cagliari. Nel mezzo anche eventi significativi, come il nono memorial Umberto Cavini, organizzato a Montelupo Fiorentino con match dal respiro internazionale, ma anche il pensiero costantemente rivolto al territorio. Non bisogna dimenticare, infatti, che grazie all’organizzazione Rosanna Conti Cavini, Grosseto ha ospitato il campionato mediterraneo Wbc e il campionato italiano femminile nel mese di giugno.

«Come organizzazione possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti di questo anno andato appena in archivio – spiega Rosanna Conti Cavini – abbiamo incontrato delle difficoltà, ma siamo stati sempre pronti a risolvere il problema. Basti pensare che l’evento di fine giugno a Grosseto doveva svolgersi all’aperto, in piazza, ma causa allerta meteo siamo stati costretti a farlo all’interno di un palazzetto. Non è stato facile cambiare all’ultimo momento, ma ci siamo fatti trovare pronti. Per il resto parlano i numeri, il publico presente ai nostri eventi e la copertura mediatica che siamo riusciti a dare alle riunioni».





Soddisfatta anche Monia Cavini per i risultati ottenuti dai pugili della sua scuderia: «Abbiamo partecipato a match di alto livello – afferma la manager internazionale – che hanno fatto crescere il bagaglio di esperienze dei nostri pugili. È molto importante confrontarsi nel panorama internazionale, perché fa crescere tutto il movimento».

A proposito di movimento, sono stati tanti i pugili grossetani che nel 2023 sono saliti sul ring, molti dei quali alla prima esperienza tra i dilettanti: «È vero – aggiunge Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica grossetana Umberto Cavini – per noi è stato importante portare sul ring tanti giovani che si sono avvicinati a questo sport. Nelle riunioni organizzate non è mai mancata questa possibilità. Significa tenere in vita il movimento».

Adesso però, è già tempo di guardare avanti. L’organizzazione Rosanna Conti Cavini prepara già un 2024 ricco di eventi. A tal proposito si partirà subito nel mese di gennaio. Per il 26, infatti, è in programma il titolo italiano dei pesi supermedi sulla distanza di dieci round. A contendersi il titolo, che si assegnerà al palasport di Calenzano, saranno Leonardo Balli e Ignazio Crivello, due pugili diretti dalla manager Monia Cavini. Nutrito anche il sottocluo della serata, con due incontri professionistici dei pesi leggeri e superleggeri, di livello internazionale, e ben otto IBA.