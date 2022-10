Una settimana di eventi al Polo Clarisse con la mostra di Sandro Chia

Da giovedì 27 a domenica 30 ottobre visite guidate e performance teatrali



Tra visite guidate e performance teatrali, il Polo culturale Le Clarisse dedica un'intera settimana di eventi collaterali alla mostra "Portatori di pace / i Viandanti" di Sandro Chia, dalla Collezione Ticci, in esposizione nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura di via Vinzaglio fino a domenica 30 ottobre. La mostra – nell'ambito della Settimana della Bellezza promossa dalla Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia – è aperta tutti i giorni con orario 10-13 e 16-19.

Giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre alle ore 17.30 sono in programma visite guidate alla mostra di Sandro Chia con il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa. Venerdì 28 ottobre alle ore 18.30 nella Chiesa dei Bigi andrà in scena “Cabaret in-canto”, scritto e interpretato da Cosimo Postiglione, con musiche arrangiate ed eseguite da Paolo Mari: una performance di teatro-televisione-canzone, uno spettacolo divertente e dissacrante che mostra le caratteristiche e le storture della società. Ogni personaggio portato sul palco parla il proprio dialetto e mostra al pubblico il suo lato più profondo e difettoso attraverso un genere che i due artisti definiscono “teatro-televisione”: i monologhi originali di Postiglione portano in scena le caratteristiche dell’Italia alternate alle musiche della televisione in bianco e nero: da Enzo Jannacci a Rita Pavone, da Renato Rascel, Giorgio Gaber e tanti altri artisti che hanno segnato l’epoca del cabaret e dell’avanspettacolo nella storia della Rai. Domenica 30 ottobre, sempre nella Chiesa dei Bigi alle ore 18.30, sarà la volta di un'altra performance, “L’altra Euridice”, tratta da Italo Calvino e curata da Teatro Studio Grosseto: in questo caso l’opera di Calvino è un teatro dell’assurdo che stravolge la vicenda di Euridice e Orfeo. Uno spettacolo di narrazione immersiva con musica e canto diretto da Daniela Marretti con la partecipazione di Graziano Caturelli, Hildegarde Drieghe, Lucio Fontani, Enrica Pistolesi, Luca Pierini, Daniela Marretti e Caterina Rossi.

Per partecipare alle visite guidate alla mostra e assistere alle performance il biglietto d'ingresso costa complessivamente 5 euro (ridotto 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Al Polo culturale Le Clarisse sarà sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.