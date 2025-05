Una settimana all'insegna delle bocce in Toscana

Firenze: Quella appena conclusa è stata una delle settimane più intense dell'anno per il movimento boccistico toscano, con manifestazioni di tutte le specialità e iniziative promozionali di rilievo. A Sesto Fiorentino si sono svolti i Campionati Regionali di Petanque a terna, vinti da Del Carlo-Pini-Mattei della Monsummanese, mentre a Massa i Campionati Regionali di Volo individuale hanno visto il successo di Gianluca Gabbriellini del Fossone. Per quanto riguarda la Raffa si sono svolti i turni interregionali dei Campionati di società, che hanno visto l'eliminazione della Biturgia in Prima Categoria, il passaggio di San Vincenzo in Seconda Categoria e la vittoria della gara di andata in Terza Categoria da parte della Garfagnana, senza contare le partite di Serie B. A Cecina sono scese in campo invece 14 coppie per la specialità Beach per 1° Trofeo Bagno Settebello gara regionale, mentre a San Vincenzo 70 atleti paralimpici si sono affrontati per la 14^ edizione del Trofeo BocciHabile. La Palestra dell'Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli ha ospitato le fasi provinciali delle Competizioni Sportive Scolastiche di Firenze (Scuole superiori) con ben 16 squadre in campo; 16 anche le formazioni delle scuole primarie che si sono affrontate sabato per la manifestazione finale di “Bocciando si impara” organizzata da Bocce Arezzo.

Il Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti commenta: "Il movimento boccistico regionale dimostra di essere in salute, la scorsa settimana è stata ricchissima di eventi e anche di soddisfazioni. In particolare il weekend ha visto in campo tutte le specialità con un bel numero di partecipanti tra Campionati regionali, campionati di società e gare, e due iniziative scolastiche di eccezionale rilievo. La prima edizione delle Competizioni Sportive Scolastiche per istituti superiori a Firenze è andata oltre le prestazioni, sia per partecipazione che per feedback da parte di studenti e insegnanti, così come l'evento di Bocce Arezzo ha dimostrato quanto la nostra disciplina possa osare ai giovanissimi. Sono scesi in campo anche i paralimpici DIR, mentre nei prossimi giorni ci sarà uno stage di Boccia Paralimpica a Scandicci, e un altro intervento di “Bocciando si impara” sempre dedicato alla Boccia Paralimpica è attivo su tutti i fronti e ci fa piacere notare la comunione di intenti da parte di tutte le componenti, società in primis”.